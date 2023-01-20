«Челси» предложил «Интеру» около 35 миллионов евро за Думфриса

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«Челси» сделал предложение о трансфере защитника «Интера» Дензела Думфриса, сообщает Sportsmole.
По информации источника, лондонский клуб предложил за 26-летнего защитника 31 миллионов фунтов (около 35 миллионов евро), но получил отказ. «Интер» хочет за Думфриса как минимум 48 миллионов фунтов (около 55 миллионов евро), но предпочел бы сохранить игра в это трансферное окно.
Отмечается, что Грэм Поттер хочет усилить правый фланг обороны «Челси» из-за большого количества травм у Риса Джеймса.
26-летний нидерландец выступает за «Интер» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 23 матча, забил два мяча и отдал три результативные передачи.
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Основные источники исследования