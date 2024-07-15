«Челси» представил домашнюю форму на новый сезон

«Челси» представил новую домашнюю форму, в которой будет выступать в сезоне-2024/25.

Фотографии нового комплекта опубликованы на официальном сайте лондонцев. Ранее фанаты синих раскритиковали новую форму команды, когда ее первые снимки появились в соцсетях.

Новая домашняя форма «Челси». Фото ФК «Челси»

«Новая эра под руководством главных тренеров Энцо Марески и Сони Бомпастор (тренер женской команды «Челси». — Прим. «СЭ») приносит с собой новую энергию, новую страсть и новый огонь.

Центральным элементом новой домашней футболки является ярко-синий цвет, символизирующий самую горячую часть пламени и жгучую страсть объединить весь клуб ради общего стремления добиться успеха на поле и за его пределами», — говорится в анонсе на сайте клуба.

В первом туре нового сезона АПЛ «Челси» на своем поле примет «Манчестер Сити». Матч пройдет 18 августа.