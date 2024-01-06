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Сегодня, 22:26

«Челси» разгромил «Престон» в Кубке Англии, забив все голы во втором тайме

Руслан Минаев
«Челси» победил «Престон» в Кубке Англии.
Фото Reuters
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«Челси» дома разгромил «Престон» в матче 3-го раунда Кубка Англии — 4:0.

Все голы хозяева забили во втором тайме. У «синих» отметились Армандо Броя, Тьяго Силва, Рахим Стерлинг и Энцо Фернандес.

Англия. Кубок. 1/32 финала
06 янв, 20:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
4:0
Престон Норт Энд

«Астон Вилла» вырвала победу в выездном матче с «Мидлсбро» — 1:0. Единственный гол на 88-й минуте забил защитник Мэтти Кэш.

Англия. Кубок. 1/32 финала
06 янв, 20:30. Riverside Stadium (Мидлсбро)
Мидлсбро
0:1
Астон Вилла

В 4-й раунд турнира вышел «Суонси», который победил дома «Моркам» со счетом 2:0, и «Шеффилд Уэнсдей» на своем поле разгромивший «Кардифф» — 4:0. Гости не реализовали пенальти на 4-й и 7-й минутах.

Англия. Кубок. 1/32 финала
06 янв, 20:30. Swansea.com Stadium (Суонси)
Суонси
2:0
Моркамб
Англия. Кубок. 1/32 финала
06 янв, 20:30. Hillsborough (Шеффилд)
Шеффилд Уэнсдей
4:0
Кардифф Сити

Пары 4-го раунда Кубка Англии определятся после жеребьевки.

ФК Астон Вилла
ФК Кардифф Сити
ФК Мидлсбро
ФК Суонси Сити
ФК Челси
ФК Шеффилд Уэнсдей
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