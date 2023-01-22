«Челси» претендует на защитника «Лиона» Густо

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«Челси» интересуется защитником «Лиона» Мало Густо, сообщает L'Equipe.
Лондонский клуб рассматривает 19-летнего француза как запасную опцию на правый фланг обороны в случае травмы или усталости Риса Джеймса.
Густо — воспитанник «Лиона», в сезоне-2022/23 он принял участие в 15 матчах и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования