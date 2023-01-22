«Челси» претендует на защитника «Лиона» Густо

«Челси» интересуется защитником «Лиона» Мало Густо, сообщает L'Equipe.

Лондонский клуб рассматривает 19-летнего француза как запасную опцию на правый фланг обороны в случае травмы или усталости Риса Джеймса.

Густо — воспитанник «Лиона», в сезоне-2022/23 он принял участие в 15 матчах и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.