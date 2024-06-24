«Челси» продвинулся в переговорах о переходе Гию из «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Марк Гию может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 18-летнего испанца претендует «Челси». Сообщается, что лондонцы продвинулись в переговорах по трансферу форварда, сумма выкупа которого составляет 6 миллионов евро. Также на игрока претендует «Бавария».

В минувшем сезоне Гию провел 7 матчей за «Барселону», в которых забил один гол. Также на его счету 8 голов и 4 результативные передачи в 19 играх за молодежную команду.