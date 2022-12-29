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Сегодня, 19:26

«Челси» продвинулся в переговорах по новому контракту с Канте

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Нголо Канте близок к тому, чтобы все же подписать новый контракт с клубом, сообщает The Athletic.

Стороны в последнее время серьезно продвинулись в переговорах. Действующий контракт связывает хавбека с «Челси» до конца сезона-2022/2023.

Ранее появлялась информация, что 31-летний француз уже в январе намерен подписать предварительный договор с «Барселоной».

В текущем сезоне Канте провел 2 матча в АПЛ, в которых не отличился результативными действиями. Из-за травмы подколенного сухожилия он выбыл на несколько месяцев и пропустил ЧМ-2022 в Катаре.

Н`Голо Канте
ФК Челси
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