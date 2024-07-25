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Сегодня, 09:02

«Челси» просит за Лукаку 35 миллионов евро

Виктория Кравченко
Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
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«Наполи» ведет переговоры с «Челси» о возможном переходе нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Джанлука Ди Марцио. Итальянский клуб предложил за игрока 25 миллионов евро, однако англичане простя 35 миллионов евро.

При этом «Наполи» уже согласовал контракт с 31-летним нападающим. По трехлетнему договору Лукаку в случае перехода будет получать 6 миллионов евро в год. Сам футболист готов сменить команду.

Лукаку вернулся в «Челси» в 2021 году. В минувшем сезоне форвард на правах аренды выступал за «Рому». Он провел за римлян 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи.

Ромелу Лукаку
ФК Наполи
ФК Челси
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