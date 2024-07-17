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Сегодня, 00:54

«Челси» проведет расследование после расистской кричалки Энцо Фернандеса

Руслан Минаев
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«Челси» подробно рассмотрит инцидент со скандальным видео полузащитника Энцо Фернандеса во время празднования победы над Колумбией (1:0) в финале Кубка Америки, сообщает журналист Daily Mail Киран Гилл.

В автобусе сборной Аргентины хавбек вместе с соотечественниками пел расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции.

В «Челси» намерены серьезно отнестись к этой ситуации и принять надлежащие меры.

Энцо Фернандес (справа) празднует победу на&nbsp;Кубке Америки. «Они играют за Францию, но родом из Анголы». Футболисты сборной Аргентины попали в скандал

16 июля сообщалось, что футболисты лондонского клуба выразили свое недовольство оскорбительной песней. Защитник «Челси» и французской сборной Уэсли Фофана опубликовал скриншот видеоролика с подписью: «Футбол в 2024 году: неприкрытый расизм».

Также стало известно, что Федерация футбола Франции (FFF) направит запрос в ФИФА в связи с инцидентом.

Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК Челси
Энцо Фернандес
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