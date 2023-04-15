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Сегодня, 08:21

«Челси» провел переговоры с главным тренером «Спортинга» Аморимом

Мария Гусева
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«Челси» провел переговоры с главным тренером «Спортинга» Рубеном Аморимом, сообщает Goal.

Лондонский клуб находится в поиске постоянного тренера. Аморим был последним кандидатом в шорт-листе «Челси». Ранее клуб провел переговоры как минимум с четырьмя кандидатами.

Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. Под руководством 38-летнего португальца лиссабонский клуб стал чемпионом Португалии (2020/21), обладателем Кубка португальской лиги (2020/21, 2021/22), а также обладателем Суперкубка страны (2021).

Временным главным тренером «Челси» до конца сезона является Фрэнк Лэмпард, который сменил Грэма Поттера, отправленного в отставку 2 апреля.

После 30 матчей лондонцы с 39 очками занимают 11-е место в АПЛ.

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