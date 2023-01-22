«Челси» провел переговоры с «Интером» по трансферу Дюмфриса

Сегодня, 19:07
«Челси» провел переговоры с «Интером» о возможном переходе защитника Дензела Дюмфриса, сообщает 90min.
Чтобы заполучить нидерландца, английскому клубу придется заплатить около 40 миллионов евро.
В числе претендентов на 26-летнего игрока сборной Нидерландов также называются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
Контракт Дюмфриса с «Интером» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне он провел за команду 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи.
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Основные источники исследования