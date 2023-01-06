«Челси» провел переговоры с «Шахтером» по трансферу Мудрика

«Челси» провел положительные переговоры с «Шахтером» по трансферу полузащитника Михаила Мудрика, сообщает The Guardian.

По данным источника, на этой неделе синие встретились с представителями клуба и считают, что предложение в размере 60 миллионов фунтов (67 миллионов евро) плюс 20 миллионов в качестве дополнения позволит заключить сделку.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» отклонил 40+20 миллионов евро от «Арсенала» за Мудрика.

В текущем сезоне полузащитник провел за «Шахтер» 12 матчей в чемпионате страны, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Также на его счету 3 гола и 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов.