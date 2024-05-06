«Челси» проявляет интерес к полузащитнику сборной Украины Судакову

Руководство «Челси» интересуется подписанием полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, лондонский клуб рассматривает возможность приобретения 21-летнего футболиста ближайшим летом. Кроме того, на игрока претендуют «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

На данный момент трансферная стоимость хавбека оценивается более чем в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Судаков отыграл 33 матча за «Шахтер» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца декабря 2028 года.