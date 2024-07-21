Сегодня, 15:30
В межсезонье «Челси» проведет шесть товарищеских матчей. «Аристократы» сыграют с «Рексхэмом», «Селтиком», «Америкой», «Манчестер Сити», «Реалом» и «Интером».
5.00. «Челси» — «Рексхэм»
23.00. «Челси» — «Селтик»
2.30. «Челси» — «Америка»
0.30. «Манчестер Сити» — «Челси»
2.00. «Реал» — «Челси»
17.00. «Челси» — «Интер»
Время начала — московское.
18 августа «Челси» проведет первый матч чемпионата Англии сезона-2024/25. В предыдущем сезоне синие заняли шестое место в АПЛ. Руководство клуба рассталось с Маурисио Почеттино и назначило на должность главного тренера Энцо Мареску.