В межсезонье «Челси» проведет шесть товарищеских матчей. «Аристократы» сыграют с «Рексхэмом», «Селтиком», «Америкой», «Манчестер Сити», «Реалом» и «Интером».

Расписание матчей «Челси» в межсезонье:

25 июля, четверг

5.00. «Челси» — «Рексхэм»

27 июля, суббота

23.00. «Челси» — «Селтик»

1 августа, четверг

2.30. «Челси» — «Америка»

4 августа, воскресенье

0.30. «Манчестер Сити» — «Челси»

7 августа, среда

2.00. «Реал» — «Челси»

11 августа, воскресенье

17.00. «Челси» — «Интер»

Время начала — московское.

18 августа «Челси» проведет первый матч чемпионата Англии сезона-2024/25. В предыдущем сезоне синие заняли шестое место в АПЛ. Руководство клуба рассталось с Маурисио Почеттино и назначило на должность главного тренера Энцо Мареску.