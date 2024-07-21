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«Челси»: расписание матчей летом 2024 года — даты и соперники по играмв межсезонье

Опубликовано расписание «Челси» в межсезонье
Рахим Стерлинг.
Фото Global Look Press
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В межсезонье «Челси» проведет шесть товарищеских матчей. «Аристократы» сыграют с «Рексхэмом», «Селтиком», «Америкой», «Манчестер Сити», «Реалом» и «Интером».

Расписание матчей «Челси» в межсезонье:

25 июля, четверг

5.00. «Челси» — «Рексхэм»

27 июля, суббота

23.00. «Челси» — «Селтик»

1 августа, четверг

2.30. «Челси» — «Америка»

4 августа, воскресенье

0.30. «Манчестер Сити» — «Челси»

7 августа, среда

2.00. «Реал» — «Челси»

11 августа, воскресенье

17.00. «Челси» — «Интер»

Время начала — московское.

18 августа «Челси» проведет первый матч чемпионата Англии сезона-2024/25. В предыдущем сезоне синие заняли шестое место в АПЛ. Руководство клуба рассталось с Маурисио Почеттино и назначило на должность главного тренера Энцо Мареску.

Футбол
ФК Челси
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