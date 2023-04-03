Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:05

«Челси» рассматривает кандидатуру Луиса Энрике в качестве альтернативы Нагельсманну

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Челси» готов назначить Луиса Энрике новым главным тренером клуба в случае, если не сумеет договориться с Юлианом Нагельсманном, сообщает The Sun.

По информации источника, приоритетным кандидатом для лондонцев остается Нагельсманн, но немецкий специалист хочет взять перерыв до лета перед работой с новым клубом. На случай, если убедить Нагельсманна не выйдет, «Челси» обратил внимание на испанца.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого 52-летний специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».

2 апреля Челси объявил об увольнении Поттера. В 29-м туре АПЛ лондонцы проиграли «Астон Вилле» (0:2). Исполняющим обязанности главного тренера «синих» назначили Бруно Салтора.

Футбол
ФК Челси
Луис Энрике
Юлиан Нагельсманн
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Железные люди из ЦСКА: сыграли больше всех, но выдержали и выиграли в третьем овертайме!
«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Китай впервые за почти 60 лет занял нейтралитет по Курильским островам
В НАК заявили о причастности спецслужб Украины и ФБК к убийству Татарского
Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля 2022 года
Российский шоумен Михаил Галустян получил гражданство Армении
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Обамеянг поставил лайк под постом об увольнении Поттера в соцсетях

Грэм Поттер отклонил предложение «Лестера»