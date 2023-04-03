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Сегодня, 08:54

«Челси» рассматривает Почеттино и Де Дзерби на пост главного тренера

Виктория Кравченко
Маурисио Почеттино.
Фото Reuters
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Стало известно, каких кандидатов рассматривает «Челси» на пост главного тренера, сообщает The Independent.

В шорт-листе лондонского клуба есть экс-наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино и главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

Почеттино покинул «ПСЖ» в июле 2022 года, с тех пор он находится без работы.

«Челси» объявил об отставке Грэма Поттера в воскресенье, 2 апреля. 47-летний англичанин работал в клубе с сентября 2022 года.

По данным СМИ, главным кандидатом на замену Поттеру является Юлиан Нагельсманн, которого уволили из «Баварии» 24 марта.

Маурисио Почеттино
ФК Челси
Роберто Де Дзерби
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