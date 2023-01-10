«Челси» рассматривает вариант подписания нападающего ПСВ Мадуэке

«Челси» рассматривает возможность подписания нападающего ПСВ Нони Мадуэке.

По данным The Times, «синие» намерены усилить в зимнее трансферное окно атакующую линию и хотят купить 20-летнего игрока.

Ранее стало известно, что «Челси» согласовал аренду форварда Жоау Феликса из «Атлетико» за 11 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Мадуэке забил один гол в семи матчах в составе ПСВ. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.