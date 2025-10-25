25 октября, 14:15
«Челси» и «Сандерленд» сыграют в 9-м туре чемпионата Англии в субботу, 25 октября. Начало матч на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) — в 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Челси» — «Сандерленд» можно в нашем матч-центре.
В России официально не показывают АПЛ. Трансляции английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».
В предыдущем туре АПЛ «синие» победили «Ноттингем Форест» (3:0), а «черные коты» выиграли у «Вулверхэмптона» (2:0).