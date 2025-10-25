Гол Изидора помог «Сандерленду» обыграть «Челси»

25 октября, 18:57
«Сандерленд» на выезде обыграл «Челси» в 9-м туре АПЛ — 2:1.
Счет на 4-й минуте открыл нападающий хозяев Алехандро Гарначо. Ответный гол на 22-й минуте забил форвард «Сандерленда» Уилсон Изидор. Победный гол на 90+3-й минуте на счету нападающего гостей Кемсдина Тальби.
«Сандерленд» с 17 очками поднялся на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Челси» с 14 очками — на 7-й строчке.
Особое мнение ^^^
Не, он у проводниц значился)
25.10.2025
Дуремар сельпошный
Воспитанник Питерского футбола:sunglasses:
25.10.2025
тихоновнавсегда
Это тот Изидор,который был у нас Вильсон?Железнодорожник? И нахрена нам это? Ярошенко,это Кузичева фишка...Кто тут у нас отметился в РПЛ.
25.10.2025
Пан Юзеф
Фантастика.
25.10.2025