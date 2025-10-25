Видео
Англия. Новости
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
25 октября, 18:57

Гол Изидора помог «Сандерленду» обыграть «Челси»

Сергей Ярошенко
«Сандерленд» победил «Челси» в АПЛ.
Фото Global Look Press

«Сандерленд» на выезде обыграл «Челси» в 9-м туре АПЛ — 2:1.

Счет на 4-й минуте открыл нападающий хозяев Алехандро Гарначо. Ответный гол на 22-й минуте забил форвард «Сандерленда» Уилсон Изидор. Победный гол на 90+3-й минуте на счету нападающего гостей Кемсдина Тальби.

«Сандерленд» с 17 очками поднялся на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Челси» с 14 очками — на 7-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 9-й тур.
25 октября, 17:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:2
Сандерленд
5

    Футбол
    ФК Сандерленд
    ФК Челси
