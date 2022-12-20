«Челси» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке полузащитника Гарначо

«Челси» сделал предложение о покупке полузащитника «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, сообщает Talk Chelsea.

По данным источника, контракт 18-летнего игрока истекает в конце сезона-2022/23 и «синие» хотят переманить его летом 2023 года. Руководство «Челси» уже связалось с представителями Гарначо, чтобы обсудить потенциальную сделку.

В ноябре сообщалось, что в «МЮ» уверены в продлении контракта с аргентинским футболистом.

В текущем сезоне Гарначо провел в основной команде «Манчестер Юнайтед» 8 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.