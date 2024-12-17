«Челси» сделал заявление в связи с положительным допинг-тестом Мудрика

«Челси» сделал заявление о положительном допинг-тесте украинского полузащитника команды Михаила Мудрика.

О положительном допинг-тесте 23-летнего футболиста стало известно 17 декабря. В его допинг-пробе «А» было найдено запрещенное вещество. В ближайшие дни ожидается вскрытие пробы «B». Если вторая проба окажется положительной, то футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация.

«И клуб, и Михаил полностью поддерживают программу тестирования Футбольной ассоциации. Все наши игроки, включая Михаила, регулярно проходят тестирование. Михаил категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества. Теперь и Михаил, и клуб будут работать с соответствующими органами, чтобы выяснить, что стало причиной положительного результата теста. Клуб больше не будет давать никаких комментариев», — говорится в заявлении лондонцев.

Мудрик выступает за «Челси» с января 2023 года. В текущем сезоне полузащитник провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.