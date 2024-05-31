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Сегодня, 04:08

«Челси» сегодня объявит о назначении Марески на пост главного тренера

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Челси» планирует в пятницу, 31 мая, объявить о назначении Энцо Марески на пост главного тренера, сообщает The Telegraph.

Стороны договорились о всех деталях контракта еще в начале этой недели. Соглашение с 44-летним специалистом будет рассчитано до 2029 года.

«Челси» выплатит «Лестеру» компенсацию за досрочное расторжение контракта с итальянцем.

21 мая «Челси» объявил об уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды. В сезоне-2023/24 лондонцы заняли 6-е место в турнирной таблице АПЛ.

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