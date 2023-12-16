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Сегодня, 16:00

«Челси» — «Шеффилд»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)

«Челси» сыграет с «Шеффилдом» в чемпионате Англии 16 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тиагу Силва, игрок ФК «Челси».
Фото Global Look Press
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«Челси» сыграет с «Шеффилдом» в матче 17-го тура чемпионата Англии 16 декабря, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и начнется в 18.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Челси» — «Шеффилд» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 16 туров английской премьер-лиги синие набрали 19 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Команда из Шеффилда с 8 баллами располагается на последней строчке.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
16 дек, 18:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Шеффилд

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Челси
ФК Шеффилд Юнайтед
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