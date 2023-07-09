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Сегодня, 20:24

Почеттино хочет видеть Влаховича в «Челси»

Виктория Кравченко
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«Челси» продоложает интересоваться нападающим «Ювентуса» Душаном Влаховичем. Клуб постарается подписать его в ближайшее время, сообщает журналист Альфредо Педулла.

По данным источника, футболист не очень доволен своим положением в «Ювентусе», поэтому готов продолжить карьеру в другом клубе.

Кроме того, игроком лично интересуется главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино, но официальных предложений «Ювентусу» от лондонцев пока не поступало.

В сезоне-2022/23 серб провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 75 миллионов евро.

Душан Влахович
ФК Челси
ФК Ювентус
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