«Челси» согласовал контракт с вингером «Вильярреала» Джексоном

«Челси» согласовал условия контракта с нападающим «Вильярреала» Николасом Джексоном, сообщает The Athletic.

По информации издания, «синие» планируют провести переговоры с испанским клубом и оформить переход игрока летом. В контракте Джексона прописаны отступные в 35 миллионов евро.

Действующее соглашение вингера с «Вильярреалом» рассчитано до лета 2026 года.

В сезоне-2022/23 21-летний сенегалец сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.