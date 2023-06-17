«Челси» согласовал контракт с вингером «Вильярреала» Джексоном

Сегодня, 07:23
«Челси» согласовал условия контракта с нападающим «Вильярреала» Николасом Джексоном, сообщает The Athletic.
По информации издания, «синие» планируют провести переговоры с испанским клубом и оформить переход игрока летом. В контракте Джексона прописаны отступные в 35 миллионов евро.
Действующее соглашение вингера с «Вильярреалом» рассчитано до лета 2026 года.
В сезоне-2022/23 21-летний сенегалец сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.