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Сегодня, 14:52

«Челси» сохраняет интерес к Захаряну, но его трансфер не в приоритете из-за множества переговоров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Журналист Фрабицио Романо рассказал, что «Челси» сохраняет интерес к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Челси» все еще заинтересован в подписании Захаряна, это точно. Это один из талантов, за которыми клуб следит. Но сейчас «Челси» работает над большим количеством сделок. Не все удается сделать быстро, это совершенно нормально. Игрок хотел бы перейти в «Челси», — приводит слова Романо CaughtOffside.

Он также отметил, что Захарян уже не является столь приоритетным трансфером для «Челси» из-за большого количества переговоров с другими игроками.

В августе английский клуб был готов активировать опцию выкупа хавбека. Позже в «Динамо» сообщили, что переговоры прекратились по просьбе «Челси».

1 сентября 2022 года «Динамо» объявило о том, что Захарян не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 19-летний россиянин провел за «Динамо» 22 матча, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://www.caughtoffside.com/2023/01/09/chelsea-remain-keen-on-arsen-zakharyan-transfer/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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