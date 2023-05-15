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15 мая, 17:45

«Челси» составил шорт-лист из трех вратарей на летнее трансферное окно

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Аргентинский тренер Маурисио Почеттино, который может возглавить «Челси», сделает подписание голкипера одной из главных задач на летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

По информации источника, лондонцы составили шорт-лист из трех вратарей, одного из которых они попытаются подписать летом. В него вошли Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Андре Онана («Интер») и Давид Райя («Брентфорд»).

В текущем сезоне основным голкипером «Челси» является Кепа Аррисабалага. Он сыграл в 36 матчах во всех турнирах, пропустил 39 мячей и 12 раз отстоял на ноль.

Андре Онана
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
Эмилиано Мартинес
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