«Челси» составил шорт-лист из трех вратарей на летнее трансферное окно

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино, который может возглавить «Челси», сделает подписание голкипера одной из главных задач на летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

По информации источника, лондонцы составили шорт-лист из трех вратарей, одного из которых они попытаются подписать летом. В него вошли Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Андре Онана («Интер») и Давид Райя («Брентфорд»).

В текущем сезоне основным голкипером «Челси» является Кепа Аррисабалага. Он сыграл в 36 матчах во всех турнирах, пропустил 39 мячей и 12 раз отстоял на ноль.