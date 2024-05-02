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«Челси» — «Тоттенхэм»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Челси» примет «Тоттенхэм» в матче 26-го тура АПЛ 2 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Челси» Тиагу Силва.
Тиагу Силва.
Фото Reuters
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«Челси» дома в Лондоне сыграет против «Тоттенхэма» 2 мая в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» начнется в 21.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция игры «Челси» — «Тоттенхэм» пройдет в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Представляем вам следующие ссылки для просмотра — 1-й вариант, 2-й вариант и 3-й вариант.

В матч-центре «СЭ» будут доступны формальные события (голы, замены, карточки) противостояния 26-го тура АПЛ.

«Тоттенхэм» с главным тренером Ангелосом Постекоглу набрал 60 баллов и находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси» с Маурисио Почеттино располагается на девятом месте с 48 баллами.

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Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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