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3 апреля, 18:15

«Челси» — «Тоттенхэм»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» в 30-м туре чемпионата Англии 3 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки ФК «Челси».
Фото Global Look Press
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«Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» в 30-м туре чемпионата Англии в четверг, 3 апреля. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Челси» — «Тоттенхэм»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события встречи «Челси» — «Тоттенхэм» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальных трансляций матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 29-ти туров премьер-лиги синие набрали 49 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда Ангелоса Постекоглу с 34 баллами располагается на 14-й строчке АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур.
03 апреля, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:0
Тоттенхэм Хотспур

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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