3 апреля, 18:15
«Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» в 30-м туре чемпионата Англии в четверг, 3 апреля. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Челси» — «Тоттенхэм» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальных трансляций матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
По итогам 29-ти туров премьер-лиги синие набрали 49 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда Ангелоса Постекоглу с 34 баллами располагается на 14-й строчке АПЛ.
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