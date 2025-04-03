«Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» в 30-м туре чемпионата Англии в четверг, 3 апреля. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Челси» — «Тоттенхэм»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события встречи «Челси» — «Тоттенхэм» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальных трансляций матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 29-ти туров премьер-лиги синие набрали 49 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда Ангелоса Постекоглу с 34 баллами располагается на 14-й строчке АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур.

03 апреля, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде