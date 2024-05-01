«Челси» и «Тоттенхэм» сыграют в матче 26-го тура АПЛ 2 мая

«Челси» 2 мая дома примет «Тоттенхэм» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра пройдет на стадионе «Стамфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 21.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Челси» — «Тоттенхэм» можно будет бесплатно и в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

В матч-центре «СЭ» пройдет онлайн-трансляция с ключевыми событиями противостояния «Челси» — «Тоттенхэм».

«Челси» с главным тренером Маурисио Почеттино находится на девятом месте в турнирной таблице АПЛ с 48 баллами. «Тоттенхэм» под руководством Ангелоса Постекоглу набрал 60 очков и располагается на пятой строчке.

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