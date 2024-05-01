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Сегодня, 21:30

«Челси» — «Тоттенхэм»: время начала и где смотреть трансляцию матча АПЛ

«Челси» и «Тоттенхэм» сыграют в матче 26-го тура АПЛ 2 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Челси» Коул Палмер.
Коул Палмер.
Фото Reuters
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«Челси» 2 мая дома примет «Тоттенхэм» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра пройдет на стадионе «Стамфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 21.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Челси» — «Тоттенхэм» можно будет бесплатно и в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

В матч-центре «СЭ» пройдет онлайн-трансляция с ключевыми событиями противостояния «Челси» — «Тоттенхэм».

«Челси» с главным тренером Маурисио Почеттино находится на девятом месте в турнирной таблице АПЛ с 48 баллами. «Тоттенхэм» под руководством Ангелоса Постекоглу набрал 60 очков и располагается на пятой строчке.

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Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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Почеттино рассказал, чего ждет от матча «Челси» с «Тоттенхэмом»