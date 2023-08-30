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Сегодня, 20:45

«Челси» — «Уимблдон»: прямая трансляция матча Кубка лиги Англии (видео)

Матч Кубка лиги Англии «Челси» — «Уимблдон» пройдет 30 августа
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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«Челси» и «Уимблдон» сыграют в 1/32 финала Кубка лиги Англии. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в среду, 30 августа. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

Смотреть матч «Челси» — «Уимблдон» легально на российском телевидении нельзя. При этом видеотрансляция игры будет доступна в различных группах в соцсети «ВКонтакте». Один из вариантов — плеер на этой странице.

Формальные события матча «Челси» — «Уимблдон» доступны в нашем матч-центре.

«Челси» в текущем сезоне провел три матча в английской премьер-лиге (АПЛ). Лондонцы в 1-м туре чемпионата Англии сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1), а затем проиграли «Вест Хэму» со счетом 1:3. В прошлые выходные синие одержали первую победу в сезоне, обыграв на своем поле «Лутон Таун» (3:0).

ФК Челси
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 3 3 0 0 6-1 9
2
 Тоттенхэм 3 2 1 0 6-2 7
3
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
4
 Вест Хэм 3 2 1 0 7-3 7
5
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
7
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
8
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
9
 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
10
 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
11
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12
 Челси 3 1 1 1 5-4 4
13
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
14
 Ньюкасл 3 1 0 2 6-4 3
15
 Нот. Форест 3 1 0 2 5-6 3
16
 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17
 Шеффилд Юн. 3 0 0 3 2-5 0
18
 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0
19
 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
20
 Бернли 2 0 0 2 1-6 0
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36 тур
37 тур
38 тур
1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 - : -
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 - : -
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 - : -
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 - : -
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
3.09 16:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 - : -
3.09 18:30
Арсенал – МЮ
 - : -
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