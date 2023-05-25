«Челси» в матче с «МЮ» выпустил самый молодой состав клуба в истории АПЛ

«Челси» в перенесенном матче 32-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» выпустит самый молодой состав клуба в истории АПЛ, сообщает портал статистики Opta. Средний возраст игроков составляет 23 года и 238 дней. С первых минут у «синих» выйдут: Аррисабалага, Аспиликуэта, Фофана, Чалоба, Холл, Галлахер, Фернандес, Чуквуэмека, Мадуэке, Мудрик и Хаверц. Стартовый состав «МЮ»: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу, Каземиро, Эриксен, Фернандеш, Санчо, Антони, Марсьяль. Начало матча в 22.00 мск. Игра пройдет на «Олд Траффорд».