«Челси» объявит о переходе Мудрика в течение нескольких часов — игрок уже проходит медосмотр в Лондоне

«Челси» в течение нескольких часов объявит о переходе полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 22-летний украинец подпишет контракт до 2030 года. Отмечается, что это позволит «синим» не нарушить правила финансового фэйр-плэй. На данный момент хавбек прибыл в Лондон и проходит медобследование.

14 января сообщалось, что «Челси» заплатит за Мудрика 70 миллионов евро, сумма трансфера может вырасти до 110 миллионов евро с учетом бонусов.

В сезоне-2022/23 Мудрик забил 10 голов и сделал 8 результативных передач в 18 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.