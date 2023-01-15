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«Челси» в течение нескольких часов объявит о переходе полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, 22-летний украинец подпишет контракт до 2030 года. Отмечается, что это позволит «синим» не нарушить правила финансового фэйр-плэй. На данный момент хавбек прибыл в Лондон и проходит медобследование.
14 января сообщалось, что «Челси» заплатит за Мудрика 70 миллионов евро, сумма трансфера может вырасти до 110 миллионов евро с учетом бонусов.
В сезоне-2022/23 Мудрик забил 10 голов и сделал 8 результативных передач в 18 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования