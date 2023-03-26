«Челси» ведет переговоры о новом контракте с Канте

«Челси» хочет продлить контракт с полузащитником команды Н'Голо Канте.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между сторонами о новом соглашении все еще продолжаются и успешно продвигаются к финальной стадии. Обсуждаются последние детали, новый контракт может быть рассчитан на 2 года с опцией пролонгации еще на один сезон.

Ранее Канте сыграл за резервную команду лондонцев в матче с «Чарльтоном» (3:0). Это его первое появление на поле с августа 2022 года, когда он выбыл из строя из-за травмы подколенного сухожилия. В текущем розыгрыше АПЛ в активе Канте 2 матча без результативных действий.

Контракт полузащитника с лондонцами рассчитан до конца этого сезона. Он выступает за «Челси» с 2016 года.