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Сегодня, 14:36

«Челси» ведет переговоры с Канте

Виктория Кравченко
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«Челси» продолжает вести переговоры с полузащитником команды Нголо Канте, сообщает L'Equipe.

По данным источника, пока неизвестно, на какой стадии находятся переговоры. Сейчас игрок восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов расстаться игроком и ищет ему подходящую замену. А сам футболист ждет предложения от «Барселоны».

31-летний Канте выступает за «Челси» с 2016 года. Всего за английский клуб он сыграл 262 матча, в которых забил 13 мячей и сделал 15 голевых передач.

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