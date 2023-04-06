«Челси» ведет переговоры с тренером Гальярдо

Руководство «Челси» ведет переговоры с экс- тренером «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо, сообщает TyC Sports.

Гальярдо работал в аргентинской команде с 2014 по 2022 год. За время сотрудничества с клубом ему дважды удавалось выиграть Кубок Либертадорес.

6 апреля «Челси» объявил о подписании контракта с Фрэнком Лэмпардом до конца текущего сезона. 2 апреля «синие» уволили Грэма Поттера, который возглавлял команду с сентября.

Лэмпард уже возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год. После этого англичанин на протяжении года тренировал «Эвертон», который покинул по ходу этого сезона.