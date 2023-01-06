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Сегодня, 17:38

«Челси» включился в борьбу за нападающего Маркуса Тюрама

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» готов в январе приобрести нападающего «Боруссии» из Менхенгладбаха Маркуса Тюрама, сообщает Foot Mercato.

В числе претендентов на игрока также входят «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Бавария» и «Интер».

Контракт 25-летнего игрока с «Боруссией» истекает летом 2023 года. Ранее сообщалось, что Тюрам не собирается его продлевать.

В этом сезоне форвард забил 10 голов в 15 матчах чемпионата Германии.

На ЧМ-2022 Тюрам сыграл пять матчей за сборную Франции и отдал два голевых паса.

ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Челси
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