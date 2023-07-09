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Сегодня, 12:19

«Челси» вступает в гонку за подписание нападающего «Аталанты» Хейлунда

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» проявляет интерес к приобретению нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунда этим летом, сообщает Fichajes.

По данным источника, в настоящее время «Манчестер Юнайтед» являются фаворитом на приобретение датского игрока.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова продать форварда за 100 миллионов евро.

?В минувшем сезоне 20-летний Хейлунд провел в серии А 32 матча, забив 9 голов и сделав 2 ассиста. Контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

ФК Аталанта
ФК Челси
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