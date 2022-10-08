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Сегодня, 18:56

«Челси» одержал третью победу подряд, обыграв «Вулверхэмптон»

Анна Горшкова
Корреспондент
«Челси» — «Вулверхэмптон» — 3:0.
Фото Reuters

«Челси» дома обыграл «Вулверхэмптон» в матче 10-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами в составе «синих» отметились Сесар Аспиликуэта, Кристиан Пулишич и Армандо Бройя.

«Челси» одержал треть. победу подряд, набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

«Вулверхэмптон» проиграл третий матч подряд и находится на 18-й позиции (6 очков).

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
08 окт, 17:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
3:0
Вулверхэмптон Уондерерс

В другом матче 10-го тура АПЛ «Борнмут» дома обыграл «Лестер» со счетом 2:1. Голами в составе хозяев отметились Филип Биллинг, Райан Кристи. За гостей забил Патсон Дака.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
08 окт, 17:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
2:1
Лестер

ФК Борнмут
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Лестер
ФК Челси
0
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