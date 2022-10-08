«Челси» одержал третью победу подряд, обыграв «Вулверхэмптон»

«Челси» дома обыграл «Вулверхэмптон» в матче 10-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами в составе «синих» отметились Сесар Аспиликуэта, Кристиан Пулишич и Армандо Бройя.

«Челси» одержал треть. победу подряд, набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

«Вулверхэмптон» проиграл третий матч подряд и находится на 18-й позиции (6 очков).

В другом матче 10-го тура АПЛ «Борнмут» дома обыграл «Лестер» со счетом 2:1. Голами в составе хозяев отметились Филип Биллинг, Райан Кристи. За гостей забил Патсон Дака.