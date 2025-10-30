«Челси» в меньшинстве переиграл «Вулверхэмптон» в Кубке лиги

«Челси» выиграл у «Вулверхэмптона» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги — 4:3. Игра прошла на стадионе «Молинью».

В первом тайме у синих забили Эстеван, Тайрик Джордж и Андрей Сантос. В начале второй половины Толу Арокодаре отыграл один мяч. В концовке у хозяев дубль оформил Давид Меллер Вольфе, а у лондонской команды отличилися Джейми Гиттенс, который стал автором победного мяча.

На 86-й минуте нападающий «Челси» Лиам Делап, вышедший на замену на 61-й минуте, получил красную карточку.

Соперник «Челси» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.