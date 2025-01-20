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«Челси» — «Вулверхэмптон»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Челси» и «Вулверхэмптон» встретятся в матче чемпионата Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Челси» примет «Вулверхэмптон» в матче 22-го тура английской премьер-лиги в понедельник, 20 января. Игра будет проходить на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей чемпионата Англии, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями и результатом игры «Челси» — «Вулверхэмптон» можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
20 янв, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Вулверхэмптон

Встреча команд в первом круге АПЛ завершилась победой лондонцев со счетом 6:2. «Челси» набрал 37 очков в 21 игре, «Вулверхэмптон» — 16. В 21-м туре «Челси» сыграл вничью с «Бонмутом» (2:2), а «Вулверхэмптон» уступил «Ньюкаслу» (0:3).

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Челси
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