«Челси» и «Вулверхэмптон» встретятся в матче чемпионата Англии

«Челси» примет «Вулверхэмптон» в матче 22-го тура английской премьер-лиги в понедельник, 20 января. Игра будет проходить на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей чемпионата Англии, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями и результатом игры «Челси» — «Вулверхэмптон» можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

Встреча команд в первом круге АПЛ завершилась победой лондонцев со счетом 6:2. «Челси» набрал 37 очков в 21 игре, «Вулверхэмптон» — 16. В 21-м туре «Челси» сыграл вничью с «Бонмутом» (2:2), а «Вулверхэмптон» уступил «Ньюкаслу» (0:3).