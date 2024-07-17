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Сегодня, 11:23

«Челси» выступил с заявлением по поводу поведения Энцо Фернандеса

Виктория Кравченко
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«Челси» выступил с заявлением по поводу поведения игрока команды и сборной Аргентины Энцо Фернандеса.

В автобусе сборной хавбек вместе с соотечественниками пел расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции. Позже он извинился за свое поведение.

«Клуб считает все формы дискриминационного поведения совершенно неприемлемыми.

Мы признаем и ценим публичные извинения нашего игрока и воспользуемся этим как возможностью для просвещения», — говорится в заявлении.

Клуб инициировал внутреннюю дисциплинарную процедуру.

16 июля сообщалось, что футболисты лондонского клуба выразили свое недовольство оскорбительной песней. Защитник «Челси» и французской сборной Уэсли Фофана опубликовал скриншот видеоролика с подписью: «Футбол в 2024 году: неприкрытый расизм».

Также стало известно, что Федерация футбола Франции (FFF) направит запрос в ФИФА в связи с инцидентом.

 

Сборная Аргентины по футболу
ФК Челси
Энцо Фернандес
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