«Челси» выступил с заявлением по поводу поведения Энцо Фернандеса

Сегодня, 11:23
«Челси» выступил с заявлением по поводу поведения игрока команды и сборной Аргентины Энцо Фернандеса.
В автобусе сборной хавбек вместе с соотечественниками пел расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции. Позже он извинился за свое поведение.
«Клуб считает все формы дискриминационного поведения совершенно неприемлемыми.
Мы признаем и ценим публичные извинения нашего игрока и воспользуемся этим как возможностью для просвещения», — говорится в заявлении.
Клуб инициировал внутреннюю дисциплинарную процедуру.
16 июля сообщалось, что футболисты лондонского клуба выразили свое недовольство оскорбительной песней. Защитник «Челси» и французской сборной Уэсли Фофана опубликовал скриншот видеоролика с подписью: «Футбол в 2024 году: неприкрытый расизм».
Также стало известно, что Федерация футбола Франции (FFF) направит запрос в ФИФА в связи с инцидентом.