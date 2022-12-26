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Сегодня, 17:46

«Челси» обходит «МЮ» и «Ман Сити» в гонке за Райса

Руслан Минаев
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«Челси» является главным претендентом на подписание полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает The Sun.

По данным источника, «синие» обходят «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в гонке за хавбека сборной Англии.

Контракт 23-летнего англичанина с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2024 года, и он уже несколько раз отказывался его продлевать. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Райс провел за клуб 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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