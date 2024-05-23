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Сегодня, 19:47

«Челси» заинтересован в подписании защитника «Барселоны» Араухо

Владислав Корегин
Рональд Араухо.
Фото Global Look Press
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может продолжить свою карьеру в одной из команд чемпионата Англии, сообщает Mundo Deportivo.

Согласно данным источника, в подписании 25-летнего уругвайца заинтересован «Челси». Лондонцы рассматривают кандидатуру футболиста в качестве замены Тиагу Силвы, подписавшего двухлетний контракт с бразильским «Флуминенсе». Команда из Англии уже контактировала с игроком, сделав ему предложение о трансфере.

Араухо выступает за «Барселону» с лета 2018 года. Всего за сине-гранатовых он провел 150 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость уругвайского футболиста в 70 миллионов евро.

Футбол
ФК Барселона
ФК Челси
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