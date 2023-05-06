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Сегодня, 00:50

«Челси» заинтересован в покупке Мартинеса за 79 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» нацелен на приобретение нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в конце сезона, сообщает Football Insider.

По данным источника, Маурисио Почеттино возглавит «синих» и уже обсуждал с руководством возможность подписания аргентинца. «Интер» нуждается в продаже по финансовым причинам и готов расстаться с Мартинесом примерно за 70 миллионов фунтов стерлингов (79,8 миллиона евро).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложит «Интеру» 50 миллионов евро и Марсьяля в обмен на Мартинеса.

В текущем сезоне 25-летний форвард провел 48 матчей за клуб во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 9 голевых передач. Контракт аргентинца действует до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
Лаутаро Мартинес
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