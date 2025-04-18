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18 апреля, 20:35

«Челси» заинтересован в защитнике из «Баварии»

Камила Абдурахманова
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«Челси» и «Ньюкасл» интересуются 28-летним центральным защитником «Баварии» Ким Мин Джэ, сообщает журналист Санти Ауна в социальных сетях.

Источник сообщает, что эти клубы уже вступили в переговоры с менеджментом южнокорейского футболиста. Ким Мин Джэ открыт к тому, чтобы покинуть «Баварию» следующим летом, и готов рассмотреть предложения от других команд.

В текущем сезоне Ким Мин Джэ сыграл в 42 матчах во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно информации портала Transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.

Ким Мин Джэ
ФК Бавария
ФК Челси
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