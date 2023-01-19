«Челси» заплатит 35 миллионов евро за 20-летнего полузащитника ПСВ

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Полузащитник ПСВ Нони Мадуэке близок к переходу в «Челси». Лондонский клуб заплатит за футболиста 35 миллионов евро, пишет инсайдер Николо Скира.
20-летний англичанин уже согласовал условия контракта с клубом английской премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что ПСВ хочет получить 45 миллионов евро за воспитанника «Тоттенхэма».
В сезоне-2022/23 Мадуэке забил 1 гол в 7 матчах в составе ПСВ. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования