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Сегодня, 11:10

«Челси» заплатит 60 миллионов евро за 16-летнего вингера «Палмейраса» Эстевао

Руслан Минаев
Эстевао в составе юниорской сборной Бразилии.
Фото Global Look Press
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«Челси» достиг договоренности о подписании контракта с вингером «Палмейраса» Эстевао, сообщает Sport.es.

По данным источника, лондонцы заплатят за 16-летнего нападающего около 60 миллионов евро. Представители «синих» уже вылетели в Бразилию, чтобы уладить последние детали сделки.

Сам переход состоится летом 2025 года, когда игроку исполнится 18 лет.

Контракт Эстевао с «Палмейрасом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Форвард провел за основную команду бразильского клуба 1 матч. За вторую команду он забил 6 голов и отдал 1 передачу в 17 играх.

ФК Палмейрас
ФК Челси
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