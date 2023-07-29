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Сегодня, 03:23

«Челси» заплатит штраф в размере 10 миллионов евро за нарушение финансового фэйр-плей

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип &amp;quot;Челси&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Челси» объявил о заключении мирового соглашения с УЕФА. Лондонский клуб должен выплатить 10 миллионов евро в качестве фиксированного платежа.

«В соответствии с основными принципами собственников клуба о полном соблюдении и прозрачности, мы благодарны за то, что это дело было завершено заблаговременным раскрытием информации УЕФА и урегулированием, которое полностью разрешает вопросы. Мы хотим официально поблагодарить УЕФА за рассмотрение этого вопроса. «Челси» высоко ценит отношения с УЕФА и надеется на дальнейшее развитие этих отношений», — говорится в официальном заявлении на сайте клуба.

В период, когда «Челси» владел российский бизнесмен Роман Абрамович, руководство клуба не предоставило полную финансовую отчетность по транзакциям в период с 2012 по 2019 годы.

Футбол
ФК Челси
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