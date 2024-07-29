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Сегодня, 04:51

«Челси» заплатит «Вильярреалу» за Йоргенсена 24,5 миллиона евро

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Вильярреала» Филип Йоргенсен может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 22-летнего датчанина претендует «Челси». Лондонцы готовы отдать за игрока 24,5 миллиона евро, а также подписать контракт с вратарем до 2031 года.

Йоргенсен выступает за «Вильярреал» с июля 2015 года. В сезоне-2023/24 вратарь провел 37 матчей за команду, пропустил 64 гола и отыграл 6 встреч на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

ФК Вильярреал
ФК Челси
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