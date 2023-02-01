Олбрайтон перешел из «Лестера» в «Вест Бромвич» — он и Варди были единственными игроками чемпионского сезона-2015/16

Полузащитник «Лестер» Марк Олбрайтон перешел в «Вест Бромвич» на правах аренды до конца этого сезона.

33-летний англичанин выступал за «лис» с 2014 года и был единственным игроком клуба после форварда Джейми Варди, который становился чемпионом АПЛ в сезоне-2015/16.

В этом сезоне Олбрайтон провел за «Лестер» 11 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.