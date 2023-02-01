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Полузащитник «Лестер» Марк Олбрайтон перешел в «Вест Бромвич» на правах аренды до конца этого сезона.
33-летний англичанин выступал за «лис» с 2014 года и был единственным игроком клуба после форварда Джейми Варди, который становился чемпионом АПЛ в сезоне-2015/16.
В этом сезоне Олбрайтон провел за «Лестер» 11 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования